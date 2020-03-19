Букмекеры назвали вероятный курс рубля к доллару США на 24 марта 2020 года

18 марта курс рубля обвалился после резкого снижения цен на нефть. Курс доллара превысил 80 рублей на биржевых торгах. Букмекеры дали прогноз на курс рубля к доллару США на полдень 24 марта 2020 года.



Сделать ставку на то, что на эту дату за 1 доллар будут давать больше 80.9 рублей, можно сейчас с коэффициентом 1.90. С 1000 рублей в случае успешного исхода пари можно выиграть 1900 рублей.



Поставить на то, что курс рубля будет ниже 80.9 за доллар США на 24 марта 12:00 мск, сейчас можно с коэффициентом 1.85. При удачном исходе игрок со ставки в 1000 рублей получит 1850 рублей.

На данный момент за один доллар дают 79,32 рубля.

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