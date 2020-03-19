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Букмекеры назвали вероятный курс рубля к доллару США на 24 марта 2020 года

Букмекеры назвали вероятный курс рубля к доллару США на 24 марта 2020 года
Ставки / Прогнозы 0

18 марта курс рубля обвалился после резкого снижения цен на нефть. Курс доллара превысил 80 рублей на биржевых торгах. Букмекеры дали прогноз на курс рубля к доллару США на полдень 24 марта 2020 года.

Сделать ставку на то, что на эту дату за 1 доллар будут давать больше 80.9 рублей, можно сейчас с коэффициентом 1.90. С 1000 рублей в случае успешного исхода пари можно выиграть 1900 рублей.

Поставить на то, что курс рубля будет ниже 80.9 за доллар США на 24 марта 12:00 мск, сейчас можно с коэффициентом 1.85. При удачном исходе игрок со ставки в 1000 рублей получит 1850 рублей.

На данный момент за один доллар дают 79,32 рубля.

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