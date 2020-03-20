Букмекеры: строгого карантина из-за коронавируса в России не будет

Из-за пандемии коронавируса ежедневно вводятся все новые и новые превентивные меры. Компании рекомендуют своим сотрудникам работать удалённо, власти просят избегать посещений людных мест. Тем не менее, если произойдёт резкий скачок числа заболевших, не исключено, что придётся вводить строгий карантин.

Букмекеры принимают ставки на то, что до 1 июня 2020 года минимум в 5 регионах России жителям запретят выходить на улицу без спецразрешения. Поставить на такое развитие событий можно с коэффициентом 4.00 (около 22% вероятности). Сделать ставку на то, что такие меры всё же не введут, можно за 1.20 (78%).



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