Коронавирус. Прогноз: в течение полугода эпидемия пойдёт на спад

Кандидат биологических наук, профессор кафедры микробиологии Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Алексей Потехин дал прогноз на окончание пандемии коронавируса.



«Коронавирус вообще не похож на вирус гриппа. И поэтому он не будет держать человечество в карантинах и под боем годами и десятилетиями. У коронавирусов нет особенностей и механизмов, обеспечивающих высокую изменчивость, присущую вирусам гриппа. Они, вероятно, пойдут по обычному пути таких инфекций – чем дольше вместе с человеком, тем мягче симптоматика. И новые формы будут появляться редко и не будут эффективно преодолевать иммунный барьер, возникающий после первого заражения. Но примерно на полгода (моя оценка) текущая эпидемическая ситуация может растянуться. Постепенно вирус станет частью пейзажа, многие переболеют, и человечество начнёт возвращаться к нормальной жизни», — сказал Потехин.



Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце 2019 года. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии коронавируса. Букмекеры принимают ставки на то, будет ли создана вакцина от вируса в ближайшее время.



Эксперты настроены оптимистично: если ВОЗ до 2021 года объявит о создании вакцины от COVID-19, сыграет ставка за коэффициент 1.65, что соответствует 56.5% вероятности. Если Всемирная организация здравоохранения не создаст вакцину в текущем году, зайдёт коэффициент 2.15 (43.5%).



По последним данным, от коронавируса скончалось более 10 тыс. человек. При этом излечилось более 88 тыс. В России на 19 марта официально известно о 199 заразившихся.



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