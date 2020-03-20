Букмекеры предсказали цену нефти на 24 марта 2020 года

18 марта цена на нефть резко снизилась, достигнув отметки в 25 долларов за баррель. Букмекеры дали прогноз на цену нефти марки Brent по данным Bloomberg на полдень 24 марта 2020 года.



Сделать ставку на то, что на эту дату за 1 баррель будут давать больше 26,8 доллара, можно сейчас с коэффициентом 1.45. С 1000 рублей в случае успешного исхода пари можно выиграть 1450 рублей.



Поставить на то, что цена нефти будет ниже 26,8 доллара США за баррель на 24 марта 12:00 мск, сейчас можно с коэффициентом 2.65. При удачном исходе игрок со ставки в 1000 рублей получит 2650 рублей.



На данный момент за один баррель дают 30,1 доллара.



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