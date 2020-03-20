«Витебск» — «Городея»: прогноз Дмитрия Герчикова на игру чемпионата Беларуси

Спортивный комментатор Дмитрий Герчиков дал прогноз на игру чемпионата Беларуси «Витебск» — «Городея».



Ставка: меньше 3 мячей в матче и хотя бы одна команда не забьёт за 1.95.



Первый смотр сил на севере страны не сулит нам открытого футбола и откровений. Гости, оставшиеся зимой без надежного тыла в лице генерального спонсора, больше теряли, чем находили. Да и наставнику Олегу Радушко далеко не со всеми парнями в стрессовой ситуации удалось найти общий язык. Поэтому обойма теряла полюбившиеся публике кадры и комплектовалась через не могу. В такой селекции, конечно, не до жиру — и игроки «Городеи» это прекрасно понимают. Поэтому будут осторожничать, стремясь удержать хотя бы ничейную синицу в руках.



Хозяева же, наоборот, с середины зимы целенаправленно подбирали людей под философию Сергея Ясинского. И пусть все трансферные цели закрыть не удалось, «Витебск» смотрится посимпатичнее оппонента. Правда, не настолько, чтобы доминировать и громить традиционно неуступчивую «Городею». Да и в целом начало сезона в Беларуси редко выдаётся богатым на голы, особенно когда к барьеру сходятся середняки. Поэтому поверим, что и нынче на ЦСК всё будет скромно, камерно и прозаично.



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