Букмекеры: Россия не откроет границу для иностранцев в ближайшее время
Из-за пандемии коронавируса с 18 марта Россия ограничила въезд иностранцев и лиц без гражданства на свою территорию. Букмекеры принимают ставки на то, отменят ли запрет до 2 мая.
Сделать ставку на то, что до 2 мая запрет будет снят, граница вновь будет окрыта, можно с коэффициентом 2.20. Это примерно 43% вероятности. Поставить на то, что иностранцы по состоянию на 2 мая не смогут въехать на территорию России, можно с коэффициентом 1.60 (57%).
Ранее букмекеры предложили линию на вероятный дефицит в России крупы, бобовых и туалетной бумаги. По оценке аналитиков, этого не случится.
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