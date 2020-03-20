Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Турнир по FIFA20. Идет регистрация
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Ставки / Новости /

Букмекеры: Россия не откроет границу для иностранцев в ближайшее время

Букмекеры: Россия не откроет границу для иностранцев в ближайшее время
Ставки / Прогнозы 0

Из-за пандемии коронавируса с 18 марта Россия ограничила въезд иностранцев и лиц без гражданства на свою территорию. Букмекеры принимают ставки на то, отменят ли запрет до 2 мая.

Сделать ставку на то, что до 2 мая запрет будет снят, граница вновь будет окрыта, можно с коэффициентом 2.20. Это примерно 43% вероятности. Поставить на то, что иностранцы по состоянию на 2 мая не смогут въехать на территорию России, можно с коэффициентом 1.60 (57%).

Ранее букмекеры предложили линию на вероятный дефицит в России крупы, бобовых и туалетной бумаги. По оценке аналитиков, этого не случится.

Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020