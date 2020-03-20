Коронавирус. Прогноз: раньше осени вакцина от COVID-19 не появится

Эпидемиолог Нил Фергюсон дал прогноз на появление вакцины от коронавируса.
«Скорее всего, если инфекцию удастся сдержать так, как это произошло в Китае, карантинные меры будут постепенно ослабляться, а медики при этом будут контролировать скорость возникновения новых случаев и при угрозе новой вспышки снова вернут самые жёсткие карантинные меры.
Если новая инфекция обладает тем же сезонным характером, что и известные лёгкие коронавирусные заболевания, то летом можно ожидать снижения скорости роста новых случаев — однако разработать, протестировать и распространить вакцину до начала осени будет очень сложно», — заявил Фергюсон.
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце 2019 года. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии коронавируса. Букмекеры принимают ставки на то, будет ли создана вакцина от вируса в ближайшее время.
Эксперты настроены оптимистично: если ВОЗ до 2021 года объявит о создании вакцины от COVID-19, сыграет ставка за коэффициент 1.65, что соответствует 56.5% вероятности. Если Всемирная организация здравоохранения не создаст вакцину в текущем году, зайдёт коэффициент 2.15 (43.5%).
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