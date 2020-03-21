«Витебск» — «Городея»: прогноз и ставка «Чемпионата» на матч Высшей лиги Беларуси

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч чемпионата Беларуси «Витебск» — «Городея».



Ставка: тотал меньше 2 мяча за 2.06.



«Городея» проделала путь с самого дна футбола Беларуси до статуса крепкого середняка элитного дивизиона. В минувшем сезоне, например, заняла седьмое место, отстав от топ-5 всего на три очка. Но теперь команду из городского посёлка с населением менее 4 тысяч человек ждут непростые времена.



В жизнь клуба вмешалась политика: «сахарное дело» не сходило с первых страниц СМИ страны, среди прочих задержали директора сахарного завода в Городее. Состав здесь по-прежнему крепкий, поэтому поверить в вылет из Высшей лиги сложно, это может случиться только при худшем сценарии и резком ухудшении ситуации с финансированием.



Но и повторить последние успехи вряд ли удастся. «Сахарники» тоже любят играть в три центральных защитника, что способствует низовой результативности. От этого и стоит оттолкнуться, поскольку лезть в результат опасно: состав у «Городеи» не хуже, вот только негативный фон и чужое поле рискуют сказаться.



А вот проверить низ вполне можно. Соперники встречались восемь раз. Лишь в одном случае было забито более двух мячей. Потому тотал меньше 2 голов за 2.06 смотрится любопытно. Альтернативный вариант — 1Х + тотал меньше 2.5 мяча за 2.04».



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«Витебск» — «Городея». Прогноз: «сахарное дело» аукнется гостям в чемпионате Беларуси Команда из городского посёлка замечательно провела прошлый сезон, а теперь находится на пороге больших проблем.