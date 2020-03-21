«Ислочь» — «Неман»: прогноз и ставка «Чемпионата» на матч Высшей лиги Беларуси

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч чемпионат Беларуси «Ислочь» — «Неман».
Ставка: «Неман» не проиграет за 1.86.
«Вообще, дела у серо-синих складываются достойно. В прошлом году они заняли пятое место в национальном первенстве, отстав от минского «Динамо» всего на три очка. Судя по работе на трансферном рынке, выпадать из топ-5 «волки» не намерены. Они сохранили группу атаки, а значимых потерь всего две. Правда, обе чувствительные.
Во-первых, стоит выделить только россиянина Сергея Макарова, перебравшегося в «Ротор» ещё в ноябре. Во-вторых, уход Александра Глеба, который завершил карьеру. Тренерский штаб пытается заткнуть образовавшуюся дыру переводом в центр Дмитрия Комаровского. На бумаге выглядит интересно, но на первых порах проблемы кажутся неизбежными.
«Ислочь» заполучила ещё нескольких экс-футболистов солигорского «Шахтёра», а также подписала двух нигерийских игроков. Это логично — в прошлом году исполнители из Африки проявили себя замечательно. Момо Янсане забил 11 мячей и стал лучшим бомбардиром команды, а молодой защитник Стефен отличился пять раз.
Статистика очных встреч полностью на стороне гостей: всего одно поражение при четырёх победах и трёх ничьих. Что любопытно, во всех случаях «Ислочь» забивала не более одного мяча. Соответственно мы бы выбирали между классическими Х2 за 1.86 и ИТМ 1.5 мяча «Ислочи» за 1.63».
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