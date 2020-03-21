«Вестерн Сидней Уондерерс» — «Сидней»: прогноз и ставка «Чемпионата» на матч в Австралии

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч чемпионата Австралии «Вестерн Сидней Уондерерс» — «Сидней».



Ставка: тотал больше 4.5 жёлтой карточки за 1.90.



«Вестерн Сидней Уондерерс» с 25 баллами находится на восьмой строчке турнирной таблицы, а для попадания в плей-офф необходимо входить в топ-6 А-лиги. Однако не всё потеряно: до шестого места, которое занимает «Вестерн Юнайтед», всего два пункта. Да и конкурентов не так уж много — у сыгравшей на матч больше «Аделаиды Юнайтед» и догоняющего «Ньюкасла Джетс» 27 и 21 очко соответственно.



«Сидней» высоко сидит и далеко глядит. Имея в запасе две игры, команда лидирует с 10-очковым отрывом от второго места. Никаких вопросов о выходе в плей-офф тут нет, а попадание в топ-2 напрямую выведет в полуфинал плей-офф.



«Вестерн Сидней Уондерерс» очень качественно провёл февраль. В четырёх играх было набрано 10 из 12 возможных очков. А вот март пока не складывается — всего одно очко после двух встреч. Но тут надо бы сказать, что поражение пришлось на «Брисбен Роар» (1:3), а ничья на «Мельбурн Сити» (1:1), которые занимают четвёртое и второе места.



«Сидней» в конце февраля прервал свою беспроигрышную серию, которая длилась аж с конца октября. А в предыдущем матче с «Перт Глори» скатал ничью (1:1). Однако за 19 туров лидер А-лиги имеет всего два поражения и две ничьи. В среднем «Уондерерс ВС» совершают 13,8 фола за игру, а «Сидней» — 10,37. При этом в последних пяти очных поединках соперники на двоих меньше пяти «горчичников» не получали. Можно проверить ставку ТБ 4.5 ЖК за близкий к двойке коэффициент 1.90».



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Статистический прогноз, коэффициент 3.04: «Вестерн Сидней Уондерерс» — «Сидней» Сиднейское дерби А-лиги часто получается жарким.