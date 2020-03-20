Звёзды Ла Лиги сыграют в FIFA20. ФОНБЕТ считает фаворитом Марко Асенсио

Испанская Ла Лига организовала официальный турнир по FIFA20 между своими клубами, который пройдет c 20 по 22 марта 2020 года. За каждый клуб сыграет его звезда. Букмекерская компания ФОНБЕТ уже оценила шансы в первых матчах. Фаворитом турнира выглядит полузащитник «Реала» Марко Асенсио, судя по шансам его победы над Хосе Мартинесом — около 55%.
Фото: Аккаунт @IbaiLlanos в «Твиттере»
Расписание на пятницу и субботу таково:
20 марта в 21:00
«Леганес» (Аитор Руибал) — «Вальядолид» (Педро Порро)
П1 — 2.60. Ничья — 4.40. П2 — 2.20
20 марта в 21:30
«Алавес» (Лукас Перес) — «Сельта» (Кевин Васкес)
П1 — 2.45. Ничья — 4.15, П2 — 2.40
20 марта в 22:00
«Эспаньол» (Адриан Эмбарба) — «Эйбар» (Эду Экспосито)
П1 — 2.05. Ничья — 4.40, П2 — 2.85
21 марта в 20:30
«Севилья» (Серхио Регуйон) — «Атлетик» Б (Горка Гурусета)
П1 — 2.20. Ничья — 4.10, П2 — 2.70
21 марта в 21:30
«Реал Сосьедад» (Аднан Янузай) — «Атлетико» М (Маркос Льоренте)
П1 — 2.70. Ничья — 4.30, П2 — 2.15
21 марта в 22:30
«Хетафе» (Ясон Ремесейро) — «Бетис» (Борха Иглесиас)
П1 — 2.80. Ничья — 4.45, П2 — 2.05
21 марта в 23:00
«Вильярреал» (Ману Морланес) — «Валенсия» (Карлос Солер)
П1 — 2.60. Ничья — 4.20, П2 — 2.25
21 марта в 23:30
«Гранада» (Хосе Мартинес) — «Реал» М (Марко Асенсио)
П1 — 3.40. Ничья — 4.95, П2 — 1.75
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