Звёзды Ла Лиги сыграют в FIFA20. ФОНБЕТ считает фаворитом Марко Асенсио

Испанская Ла Лига организовала официальный турнир по FIFA20 между своими клубами, который пройдет c 20 по 22 марта 2020 года. За каждый клуб сыграет его звезда. Букмекерская компания ФОНБЕТ уже оценила шансы в первых матчах. Фаворитом турнира выглядит полузащитник «Реала» Марко Асенсио, судя по шансам его победы над Хосе Мартинесом — около 55%.

Фото: Аккаунт @IbaiLlanos в «Твиттере»

Расписание на пятницу и субботу таково:



20 марта в 21:00

«Леганес» (Аитор Руибал) — «Вальядолид» (Педро Порро)

П1 — 2.60. Ничья — 4.40. П2 — 2.20



20 марта в 21:30

«Алавес» (Лукас Перес) — «Сельта» (Кевин Васкес)

П1 — 2.45. Ничья — 4.15, П2 — 2.40



20 марта в 22:00

«Эспаньол» (Адриан Эмбарба) — «Эйбар» (Эду Экспосито)

П1 — 2.05. Ничья — 4.40, П2 — 2.85



21 марта в 20:30

«Севилья» (Серхио Регуйон) — «Атлетик» Б (Горка Гурусета)

П1 — 2.20. Ничья — 4.10, П2 — 2.70



21 марта в 21:30

«Реал Сосьедад» (Аднан Янузай) — «Атлетико» М (Маркос Льоренте)

П1 — 2.70. Ничья — 4.30, П2 — 2.15



21 марта в 22:30

«Хетафе» (Ясон Ремесейро) — «Бетис» (Борха Иглесиас)

П1 — 2.80. Ничья — 4.45, П2 — 2.05



21 марта в 23:00

«Вильярреал» (Ману Морланес) — «Валенсия» (Карлос Солер)

П1 — 2.60. Ничья — 4.20, П2 — 2.25



21 марта в 23:30

«Гранада» (Хосе Мартинес) — «Реал» М (Марко Асенсио)

П1 — 3.40. Ничья — 4.95, П2 — 1.75



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