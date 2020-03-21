Курс доллара США сегодня. Прогноз: девальвация рубля продолжится прежними темпами

Руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев дал прогноз на курс рубля к доллару США на ближайшее время.

«Несмотря на локальное восстановление, рубль всё равно остаётся в числе главных аутсайдеров валютного рынка. Вероятно, текущий рост обусловлен техническими факторами, ранее сигнализировавшими о значительной перепроданности российской валюты. Тем не менее их влияние вряд ли будет продолжительным. Фундаментальный фон по-прежнему остаётся главной движущей силой рубля, а значит, стоит только котировкам чёрного золота возобновить нисходящее ралли, девальвация рубля продолжится прежними темпами», — цитирует Деева «Свободная пресса».

На данный момент за 1 доллар США дают 79,59 руб. Букмекеры считают, что к полудню 24 марта доллар будет торговаться на отметке 80,9 руб.

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