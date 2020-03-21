«Вестерн Сидней» — «Сидней»: прогноз Владимира Чаплыгина на матч чемпионата Австралии

Профессиональный гандикапер Владимир Чаплыгин дал прогноз на матч чемпионат Австралии «Вестерн Сидней Уондерерс» — «Сидней».



Ставка: тотал больше 4.5 жёлтой карточки за 1.90.



«Голь на выдумки хитра. Из-за повальной отмены матчей в Европе букмекеры вынуждены давать линии на экзотические футбольные лиги. Пробовать свои силы в чемпионате Арубы, Бутана или Бурунди я не собираюсь, поскольку попросту ничего о них знать не знаю. Из более-менее приличных лиг сейчас дают линию на австралийский и белорусский чемпионаты. Из назначенных на 21 марта матчей моё внимание привлёк поединок между «Вестерн Сидней Уондерерс» и «Сиднеем».



В подразделе «Специальные ставки» я обратил внимание на очень интересный вариант: гол из пределов вратарской площади. Вариант «нет» оценивается коэффициентом 1.6. Не знаю как в Австралии, но в подавляющем большинстве европейских чемпионатов за весь сезон из вратарской площади забивается от 4 до 10% голов. Конкретный показатель зависит от команды и особенностей стиля её игры. Но я не встречал ни одного клуба, у которого по забитым или пропущенным мячам за сезон получалось бы больше 10% голов из пределов вратарской площади.



Теперь давайте применим знания, полученные ещё в средней школе на уроках алгебры. Букмекер предлагает нам на предстоящий матч в качестве основного водораздела количества забитых голов тотал 2.5. Допустим, что в поединке «Вестерн Сидней Уондерерс» и «Сиднеем» будет забито 3 гола. Получается, что вероятность гола из вратарской площади даже по самым пессимистичным оценкам будет 3 х 10% = 30%. Это значит, что вариант «нет» имеет вероятность успеха 70%. Умножаем на коэффициент 1.6 и получаем 12% перевес над линией. А если учесть тот факт, что мы взяли самый крайний показатель — 10%, а на самом деле более реалистично выглядит цифра в пределах 6-8%, то мы получаем ещё больший перевес над линией».



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Статистический прогноз, коэффициент 3.04: «Вестерн Сидней Уондерерс» — «Сидней» Сиднейское дерби А-лиги часто получается жарким.