Эксперты: МОК перенесёт Олимпиаду-2020 в Токио из-за коронавируса

Букмекеры уверены, что Олимпийские игры — 2020 в Токио в связи с угрозой распространения коронавируса не начнутся в установленные сроки.
По прогнозам букмекеров, церемония открытия Олимпиады 24 июля 2020 года на Олимпийском стадионе не состоится. Поставить на это можно за 1.18 (примерно 78%). Сделать ставку на то, что всё пройдёт, как было запланировано, предлагается за 4.28 (22%).
Ранее президент МОК Томас Бах заявил, что на сегодняшний день отмена Олимпиады на повестке дня не стоит. Министр финансов Японии Таро Асо заявил, что если все сильнейшие спортсмены и болельщики не смогут посетить Токио, то Игры нет смысла проводить.
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