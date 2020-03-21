Букмекеры: медальный зачёт Олимпийских игр — 2020 в Токио выиграет сборная США

Букмекеры считают сборную США явным фаворитом общего медального зачёта Олимпийских игр — 2020, которые должны стартовать в Токио 24 июля.

Ставки на победу США принимаются с коэффициентом 1.11. Американцы за явным преимуществом выиграли Олимпиаду-2016 в Рио-де-Жанейро, завоевав там 46 золотых медалей.



За 9.00 можно сделать ставку на победу сборной Китая, у которой четыре года назад было 3-е место и 26 высших наград. С коэффициентом 11.00 предлагается поставить на сборную Японии хозяев Олимпиады. В Рио у Японии было 12 золотых медалей.



Шансы Великобритании аналитики оценили коэффициентом 13.00. В Бразилии четыре года назад британцы заняли второе место по количеству золотых наград, завоевав 27 медалей.

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