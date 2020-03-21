«Ислочь» — «Неман»: прогноз Артура Петросьяна на матч чемпионата Беларуси

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч чемпионат Беларуси «Ислочь» — «Неман».



Ставка: победа «Ислочи» с нулевой форой за 1.55.



«После того как Турция приостановила все внутренние футбольные турниры, Беларусь осталась единственной европейской страной, в которой проигнорировали пандемию и продолжают играть как ни в чём не бывало. Высшая лига стартовала здесь в четверг и принесла два неожиданных результата, каждый из которых имел коэффициенты 9.0! Сразу два претендента на титул дружно проиграли: «БАТЭ» — «Энергетику-БГУ», а «Шахтер» — жодинскому «Торпедо-БелАЗ».



Субботний матч дня — «Ислочь» — «Неман». «Ислочь» стала одним из открытий прошлого сезона. Относительно небольшой клуб сумел финишировать пятым, чуть недотянув до зоны еврокубков. И судя по всему, на достигнутом «волки» останавливаться не собираются. Пусть Александр Глеб и повесил бутсы на гвоздь, «Ислочи» удалось сохранить всех лучших игроков, включая Момо Янсане — 22-летнего гвинейского нападающего, одного из лучших атакующих игроков в стране. Плюс они добавили двух нигерийских полузащитников и сына бывшего игрока сборных СССР и России Ахрика Цвейбы Сандро, который уехал из Швеции, чтобы присоединиться к интересному проекту.



Другими словами, «Ислочь» — команда, за которой интересно будет наблюдать в этом сезоне. В отличие от «Немана», который в прошлом году занял 10-е место и особо за зиму не усилился».



Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.

«Ислочь» — «Неман». Прогноз: без Александра Глеба «волкам» придётся туго Экс-полузащитник «Арсенала» и «Барселоны» недавно завершил карьеру.