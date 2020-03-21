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«Ислочь» — «Неман»: прогноз и ставка Дмитрия Герчикова на матч чемпионата Беларуси

«Ислочь» — «Неман»: прогноз и ставка Дмитрия Герчикова на матч чемпионата Беларуси
Ставки / Прогнозы 0

Известный журналист Дмитрий Герчиков дал прогноз на матч чемпионат Беларуси «Ислочь» — «Неман».

Ставка: «Ислочь» не проиграет + тотал меньше 2.5 мяча за 2.08.

«Искусственное поле ФК «Минск» традиционно становится камнем преткновения для соперников «Ислочи». Собственно, именно здесь «Неман» в прошлом году потерпел от «волков» первое поражение в истории. С того мгновения парни из Минской области стали ещё злее и опаснее. А с приобретениями Рыбака и Януша приросли столь необходимым опытом. Показательно, что в четвертьфинале Кубка «Ислочь» ни в основное, ни в добавленное время чемпиону не уступила, тогда как Гродно будет определённо орешком менее крепким.

Жёлто-зелёным, к слову, пока хвастать нечем: в межсезонье команда потеряла креативного хава Алыкулова, и искала, кем его заменить, на экзотических рынках. Громкими трансферами, к разочарованию поклонников, клуб торсиду не порадовал. А традиционные для Беларуси броуновские зимние переходы «Неман», по сути, не усилили. Так что диктовать условия в матче наверняка будут пообвыкшиеся на синтетике хозяева. Вот только «весенний футбол» вряд ли позволит командам забивать много и часто».

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