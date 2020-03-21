Аналитики предсказали количество мировых рекордов на ОИ-2020 в Токио

Букмекеры принимают ставки на то, сколько мировых рекордов установят спортсмены на Олимпиаде-2020 в Токио, которая должна стартовать 24 июля.



Поставить на то, что не устоят как минимум 33 мировых рекорда, можно с коэффициентом 1.83. С таким же коэффициентом можно сделать ставку на то, что Олимпиада-2020 принесёт спорту менее 33 высших достижений.

Президент МОК Томас Бах заявил, что на сегодняшний день отмена Олимпиады на повестке дня не стоит. При этом чемпионат Европы по футболу уже оказался перенесён с 2020 на 2021 год, а популярный конкурс песни «Евровидение» в 2020 году не состоится.



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