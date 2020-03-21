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На что ставить 21 марта: расписание футбольных матчей субботы

На что ставить 21 марта: расписание футбольных матчей субботы
Ставки / Прогнозы 0

Представляем вашему вниманию список спортивных событий на субботу, 21 марта 2020 года.

21 марта состоятся два матча 1-го тура в Высшей лиге Беларуси. «Витебск» примет «Городею», игра начнется в 14:00 мск. А в 16:00 в чемпионате Беларуси начнётся встреча «Ислочь» — «Неман».

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В 11:30 начнётся матч австралийской А лиги «Вестерн Сидней» — «Сидней ФК». На 2 часа раньше, в 9:30 мск, в полуфинале Кубка Гонконга начнут противоборство «Истерн Салон» и «Сан Пегасус». Три матча состоятся в чемпионате Анголы, можно также поставить на игры первенств Малави, Бурунди, Бутана и Палестины.

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