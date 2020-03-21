На что ставить 21 марта: расписание футбольных матчей субботы
Представляем вашему вниманию список спортивных событий на субботу, 21 марта 2020 года.
21 марта состоятся два матча 1-го тура в Высшей лиге Беларуси. «Витебск» примет «Городею», игра начнется в 14:00 мск. А в 16:00 в чемпионате Беларуси начнётся встреча «Ислочь» — «Неман».
Ставки и прогнозы на 21 марта: обзор матчей в футболе, хоккее и гандболе
В тренде – белорусский спорт.
В 11:30 начнётся матч австралийской А лиги «Вестерн Сидней» — «Сидней ФК». На 2 часа раньше, в 9:30 мск, в полуфинале Кубка Гонконга начнут противоборство «Истерн Салон» и «Сан Пегасус». Три матча состоятся в чемпионате Анголы, можно также поставить на игры первенств Малави, Бурунди, Бутана и Палестины.
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«Ислочь» — «Неман». Прогноз: без Александра Глеба «волкам» придётся туго
Экс-полузащитник «Арсенала» и «Барселоны» недавно завершил карьеру.
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