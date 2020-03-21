Эксперты оценили шансы возобновления спортивных соревнований в России до 10 мая 2020 года

Эксперты оценили шансы возобновления спортивных соревнований в России до 10 мая 2020 года.

Если правительство РФ до 10 мая официально разрешит возобновить спортивные мероприятия в стране, сыграет коэффициент 1.70 (около 58% вероятности). В таком случае игрок со ставки в 1000 рублей в случае успешного исхода пари получит 1700 рублей.

Если же власти России вплоть до 10 мая не дадут официального разрешения на возобновление спортивных соревнований, сыграет коэффициент 2.08 (42% вероятности). Тогда со ставки в 1000 рублей клиент букмекерской конторы получит 2080 рублей.

По последним данным, от коронавируса скончалось более 10 тыс. человек. При этом излечилось более 89 тыс.

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