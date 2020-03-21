Na`Vi — forZe: прогноз Александра Петрика на матч ESL Pro League Season 11 по CS:GO

Профессиональный киберспортивный аналитик Александр Петрик дал прогноз на матч Na`Vi vs forZe, который состоится в финале турнира ESL Pro League Season 11.

Ставка: победа forZe за 3.30.

«В матче третьего тура группового этапа ESL Pro League Season 11 предстоит СНГ-противостояние между Na`Vi и forZe.



Пока турнир идет не так, как ожидалось. Неожиданно плохо играют «рождённые побеждать»: в двух стартовых турах они проиграли двум, казалось, аутсайдерам группы. А forZe, наоборот, вопреки ожиданиям смогли одержать две победы в стартовых матчах. До турнира, напомню, «форзы» провели много неудачных матчей на разных турнирах. Но на ESL Pro League пока смотрятся хорошо, особенно круто игра пошла у россиян во встрече с North.



Интересно, что единственную встречу forZe у Na`Vi выиграли — на московском BLAST осенью. С того времени много воды утекло, но «форзы», уверен, до сих пор имеют отличное представление, как играют Na`Vi. В онлайне у «рожденных побеждать» не всегда получается раскрыться индивидуально (кроме s1mple, он божит на постоянной основе) и тактически (атака на многих картах очень проседает), а потому у forZe есть хороший шанс выиграть снова. Теперь уже в BO3.



В вопросах маппула у Na`Vi ситуация непростая: лучшим выбором для них в этой встрече, по-моему, является Dust2, хоть он и был проигран навишниками в играх с North и BiG. У forZe нет надёжного пика, но и откровенно слабых карт в матч-апе с Na`Vi у них не видится. Борьба будет везде.



Форма forZe явно ничем не хуже Na`Vi. А вот букмекеры почему-то делают из «форзов» явного аутсайдера встречи. Жду от этой игры близкой борьбы, вижу смысл пойти против букмекеров и поставить на победу forZe».