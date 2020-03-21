«Реал Эстели» — «Реал Мадрис»: прогноз и ставка на матч чемпионата Никарагуа 22 марта

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч чемпионата Никарагуа «Реал Эстели» — «Реал Мадрис».



Ставка: «Реал Эстели» победит всухую за 1.86.



«Хозяева за девять матчей в Клаусуре одержали пять побед, скатали две ничьи и дважды проиграли. В последних пяти матчах — две победы, одно поражение и эти самые две ничьи. Стоит отметить, что «Реал Эстели» проиграл мощному «Дирьянхену» (0:2), а вничью сыграл с неоднозначным «Хувентусом Манагуа» (0:0) и «Вальтером Ферретти» (0:0), который по итогам Апертуры занял первое место.



А вот «Реал Мадрис» чем-то подобным похвастаться не может. В девяти турах клуб одержали всего две победы и выдал одну ничью. Примечательно, что в предыдущих пяти матчах клуб заработал всего одно очко.



По личным встречам преимущество на стороне «поезда севера». В восьми матчах из 11 последних выигрывал «Реал Эстели», две победы на счету «Реала Мадриса» и лишь однажды команды расходились миром. Стоит отметить, что в последних шести матчах, когда «Реал Эстели» побеждал, «Реал Мадрис» не мог забить.



Также стоит принять факт, что «поезд севера» в трёх матчах из четырех домашних забивал больше трёх мячей. Команда сейчас в хорошей форме, а потому справедливо выступит фаворитом. Мы бы выбирали между П1 всухую за коэффициент 1.86 и ИТБ1 2.5 мяча за коэффициент 2.14».



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