«Бенфика» — ЦСКА: 500 рублей за верный прогноз на киберфутбол!

В 00:50 мск воскресенья пройдет виртуальный матч «Бенфика» — ЦСКА в 7-м сезоне Евролиги по FIFA17. Прямая трансляция игры пройдет на «Твиче» в аккаунте @fonbet-fifa. Фаворитом матча считается «Бенфика».



Букмекерская компания ФОНБЕТ предлагает получить фрибет 500 рублей на первую ставку каждому, кто даст верный прогноз исхода виртуального матча между «Бенфикой» и ЦСКА.



Получите свой бонус и развлекитесь, пока сидите дома — дайте прогноз сейчас!