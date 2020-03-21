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«Бенфика» — ЦСКА: 500 рублей за верный прогноз на киберфутбол!

«Бенфика» — ЦСКА: 500 рублей за верный прогноз на киберфутбол!
Ставки / Прогнозы 0

В 00:50 мск воскресенья пройдет виртуальный матч «Бенфика» — ЦСКА в 7-м сезоне Евролиги по FIFA17. Прямая трансляция игры пройдет на «Твиче» в аккаунте @fonbet-fifa. Фаворитом матча считается «Бенфика».

Букмекерская компания ФОНБЕТ предлагает получить фрибет 500 рублей на первую ставку каждому, кто даст верный прогноз исхода виртуального матча между «Бенфикой» и ЦСКА.

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