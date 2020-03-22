«Слуцк» — «Славия-Мозырь»: прогноз и ставка на матч чемпионата Беларуси по футболу

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч чемпионат Беларуси «Слуцк» — «Славия-Мозырь».
Ставка: победа «Славии» с нулевой форой за 2.18.
«Славия» чувствует себя уверенно. В прошлом розыгрыше чемпионата Беларуси удалось занять восьмое место, что следует считать однозначным успехом. Скорее всего, в нынешнем сезоне расклад не изменится: довольно бодрый футбол, неплохая результативность и борьба за седьмое-десятое место.
В межсезонье удалось сохранить большинство лидеров, новичков тоже не много. Соответственно, на старте сезона у клуба из Мозыря будет преимущество за счёт сыгранности. В обороне всё не так симпатично, но уровень состава позволяет спокойно финишировать в середине таблицы и не думать о борьбе за выживание.
Статистика встреч о многом не скажет, поскольку баланс сил в межсезонье изменился. В прошлом году обе встречи завершились вничью: 1:1 — в Мозыре, 0:0 — в Слуцке. Но стоит выделить, что в прошлом сезоне «Славия» на выезде выступала лучше, чем дома: 19 очков против 18.
Финансовые проблемы наверняка ударят по атмосфере в раздевалке «Слуцка», а по качеству состава гости выглядят не хуже. Логичнее играть от «славян». Выбрал бы между Х2 + тотал меньше 3.5 мяча за 1.92, а также победой «Славии» с нулевой форой за мощный коэффициент 2.18».
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