Курс рубля к доллару на 22 марта 2020 года: прогнозы и ставки букмекеров

18 марта курс рубля обвалился после резкого снижения цен на нефть. На биржевых торгах курс доллара превысил 80 рублей.

На 22 марта курс доллара США составляет 79,98 руб. При этом букмекеры ожидают, что в ближайшие дни американская валюта продолжит укреплять позиции.

Сделать ставку на то, что на полдень 25 марта за 1 доллар будут давать больше 81 руб., можно сейчас с коэффициентом 2.10. С 1000 рублей в случае успешного исхода пари можно выиграть 2100 рублей.



Поставить на то, что курс рубля будет ниже 81 за доллар США на 25 марта 12:00 мск, сейчас можно с коэффициентом 1.70. При удачном исходе игрок со ставки 1000 руб. получит 1700 руб.

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