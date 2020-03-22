Хабиб — Тони Фергюсон, 18 апреля: эксперты оценили вероятность переноса боя UFC 249

Накануне президент UFC Дэйна Уайт признался, что не уверен, что поединок между чемпионом легкого дивизиона Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном состоится в назначенную дату.

Бой запланирован на 18 апреля 2020 года, однако из-за пандемии коронавируса его могут перенести или отменить. Букмекеры принимают ставки, состоится ли поединок.

Если бой Хабиб Нурмагомедов — Тони Фергюсон состоится 18 апреля, сыграет коэффициент 1.85. В случае успешного исхода пари игрок со ставки 1000 рублей выиграет 1850 рублей.

Таким же коэффициентом оценён вариант, при котором поединок не состоится в указанную дату.

По оценке букмекеров, Хабиб Нурмагомедов — фаворит грядущего поединка. Поставить на победу россиянина можно с коэффициентом 1.34, это примерно 70% вероятности. Сделать ставку на успех Фергюсона можно за 3.28 (30%).

Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.