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Хабиб — Тони Фергюсон, 18 апреля: эксперты оценили вероятность переноса боя UFC 249

Хабиб — Тони Фергюсон, 18 апреля: эксперты оценили вероятность переноса боя UFC 249
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Накануне президент UFC Дэйна Уайт признался, что не уверен, что поединок между чемпионом легкого дивизиона Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном состоится в назначенную дату.

Бой запланирован на 18 апреля 2020 года, однако из-за пандемии коронавируса его могут перенести или отменить. Букмекеры принимают ставки, состоится ли поединок.

Если бой Хабиб Нурмагомедов — Тони Фергюсон состоится 18 апреля, сыграет коэффициент 1.85. В случае успешного исхода пари игрок со ставки 1000 рублей выиграет 1850 рублей.

Таким же коэффициентом оценён вариант, при котором поединок не состоится в указанную дату.

По оценке букмекеров, Хабиб Нурмагомедов — фаворит грядущего поединка. Поставить на победу россиянина можно с коэффициентом 1.34, это примерно 70% вероятности. Сделать ставку на успех Фергюсона можно за 3.28 (30%).

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