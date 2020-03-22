«Слуцк» — «Славия»: прогноз Дмитрия Герчикова на матч чемпионата Беларуси по футболу

Известный журналист Дмитрий Герчиков дал прогноз на матч чемпионат Беларуси «Слуцк» — «Славия-Мозырь».



Ставка: «Славия» не проиграет + тотал меньше 3.5 мяча за 1.83.



«О бедах в «Слуцке» уже месяц трубят даже руководители клуба. Проблемы с рентабельностью местного сахарного завода грозят катастрофическим дефицитом бюджета местного ФК. И если спортсмены получили причитающиеся за январь и февраль гонорары, то по весне их может накрыть экономическая депрессия. На фоне такого положения вещей сложно настраиваться на старт чемпионата и эмоционально, и физически. К тому же не факт, что традиционный пул иностранцев, закупленных «Слуцком» в межсезонье, на сей раз действительно усилит команду.



Полесье же, наоборот, старается клевать по зёрнышку и сохраняет полюбившихся в прошлом году игроков, а также точечно усиливается на трансферном рынке. В минувшем сезоне парни Михаила Мартиновича показали, что умеют резво бежать в контратаку и строить атаки через владение. В завершении, правда, не хватало мастерства (и не факт, что нынче проблема решилась), но положительная динамика была налицо. Есть ощущение, что на фоне «Слуцка» она будет видна и в стартовом туре, пусть и не посредством обилия забитых мячей».



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