«Слуцк» — «Славия-Мозырь»: котировки букмекеров на матч чемпионата Беларуси

В матче первого тура чемпионата Беларуси «Слуцк» принимает «Славию-Мозырь». Начало встречи — в 14:00 мск.

Эксперты отдают минимальное предпочтение хозяевам матча: сделать ставку на победу «Слуцка» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.60. Успех «Славии» оценён букмекерами коэффициентом 3.10. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.38.

Букмекеры уверены, что матч чемпионата Беларуси между командами «Слуцк» и «Славия-Мозырь» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 2.41, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.70.

Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.