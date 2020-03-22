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«Слуцк» — «Славия-Мозырь»: котировки букмекеров на матч чемпионата Беларуси

«Слуцк» — «Славия-Мозырь»: котировки букмекеров на матч чемпионата Беларуси
Ставки / Прогнозы 0

В матче первого тура чемпионата Беларуси «Слуцк» принимает «Славию-Мозырь». Начало встречи — в 14:00 мск.

Эксперты отдают минимальное предпочтение хозяевам матча: сделать ставку на победу «Слуцка» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.60. Успех «Славии» оценён букмекерами коэффициентом 3.10. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.38.

Букмекеры уверены, что матч чемпионата Беларуси между командами «Слуцк» и «Славия-Мозырь» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 2.41, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.70.

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