На что ставить 22 марта: расписание хоккейных матчей на воскресенье

Несмотря на остановку большинства соревнований, игрокам на ставках совсем не обязательно делать перерыв. Рассказываем о самых интересных для ставок хоккейных матчах, которые запланированы на воскресенье, 22 марта.

Ставки и прогнозы на 22 марта: на какие матчи ставить в футболе, хоккее и киберспорте Беларусь продолжает спасать любителей европейского спорта.

В 18:00 мск стартует шестой матч полуфинала чемпионата страны между солигорским “Шахтёром” и “Неманом” из Гродно. “Шахтёр” ведёт в серии со счётом 3-2 и в случае победы пробьётся в финал.



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