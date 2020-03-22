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На что ставить 22 марта: расписание хоккейных матчей на воскресенье

На что ставить 22 марта: расписание хоккейных матчей на воскресенье
Ставки / Прогнозы 0

Несмотря на остановку большинства соревнований, игрокам на ставках совсем не обязательно делать перерыв. Рассказываем о самых интересных для ставок хоккейных матчах, которые запланированы на воскресенье, 22 марта.

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Беларусь продолжает спасать любителей европейского спорта.

В 18:00 мск стартует шестой матч полуфинала чемпионата страны между солигорским “Шахтёром” и “Неманом” из Гродно. “Шахтёр” ведёт в серии со счётом 3-2 и в случае победы пробьётся в финал.

Букмекеры предлагают ставки и на серию любительских турниров в Беларуси. Среди них — чемпионат Минска среди любителей, открытый чемпионат ЛХЛ и Единая хоккейная лига.

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Клуб из Солигорска находится в одной победе от выхода в финал.
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