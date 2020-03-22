На что ставить 22 марта: расписание хоккейных матчей на воскресенье
Несмотря на остановку большинства соревнований, игрокам на ставках совсем не обязательно делать перерыв. Рассказываем о самых интересных для ставок хоккейных матчах, которые запланированы на воскресенье, 22 марта.
Ставки и прогнозы на 22 марта: на какие матчи ставить в футболе, хоккее и киберспорте
Беларусь продолжает спасать любителей европейского спорта.
В 18:00 мск стартует шестой матч полуфинала чемпионата страны между солигорским “Шахтёром” и “Неманом” из Гродно. “Шахтёр” ведёт в серии со счётом 3-2 и в случае победы пробьётся в финал.
Букмекеры предлагают ставки и на серию любительских турниров в Беларуси. Среди них — чемпионат Минска среди любителей, открытый чемпионат ЛХЛ и Единая хоккейная лига.
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«Шахтёр С» — «Неман». Прогноз: «кроты» и гродненцы подарят хоккейному миру седьмой матч
Клуб из Солигорска находится в одной победе от выхода в финал.
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