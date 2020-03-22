«Шахтёр С» — «Неман»: букмекеры назвали фаворита 6-го матча полуфинала чемпионата Беларуси

В шестом матче 1/2 финала плей-офф чемпионата Беларуси «Шахтёр Солигорск» встречается с «Неманом». Начало — в 18:00 мск.
Прогноз букмекерских контор неоднозначен — фаворита нет.
В ставках на матч «Шахтёр Солигорск» — «Неман» хозяева котируются с коэффициентом 2.29. Победу гостей букмекеры оценивают коэффициентом 2.85. Поставить на ничью в основное время в букмекерских конторах можно за 3.68.
Букмекеры считают, что матч плей-офф чемпионата Беларуси «Шахтёр Солигорск» — «Неман» не получится результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за коэффициент 2.10, тотал меньше 4.5 шайбы оценён коэффициентом 1.77.
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