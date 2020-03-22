«Шахтёр Солигорск» — «Неман»: прогноз «Чемпионата» на матч Кубка президента Беларуси

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на шестой матч полуфинала чемпионата Беларуси по хоккею «Шахтёр Солигорск» — «Неман».

Ставка: итоговая победа «Немана» за 2.11.

«Ожидалось, что эта пара будет наиболее интересной в полуфинале Кубка президента. Так в итоге и получается. «Юность» спокойно и без лишних затрат переломила через колено «Динамо-Молодечно»: 4-1 в серии, при этом заключительный матч вообще завершился со счётом 6:0.



А вот «Шахтёр» и «Неман» — близкие по уровню команды. Состав у гродненцев, пожалуй, немного мощнее, да и результаты в этом сезоне оказались лучше. Первое место в регулярном чемпионате против третьего, а на втором этапе — второе место против третьего. На данный момент клуб из Солигорска ведёт в серии — 3-2, права на ошибку у гостей нет.

Не будем мудрить и проверим итоговую победу «Немана» за коэффициент 2.11. Состав у гостей не хуже, а «Шахтёр» в предыдущие годы часто давал слабину в решающие моменты. Опыта у гродненцев предостаточно, и золото чемпионата страны в 2017 и 2018 годах тому подтверждение. Трудно поверить, что они так просто отпустят «кротов».