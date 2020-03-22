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Букмекеры предсказали цену нефти на 25 марта 2020 года

Букмекеры предсказали цену нефти на 25 марта 2020 года
Ставки / Прогнозы 0

18 марта цена на нефть резко снизилась и составила 25 долларов за баррель. Букмекеры спрогнозировали цену нефти марки Brent по данным Bloomberg на полдень 25 марта 2020 года.

Сделать ставку на то, что на означенную дату за 1 баррель будут давать больше 26,8 доллара, можно сейчас с коэффициентом 1.87. С 1000 рублей в случае успешного исхода пари можно выиграть 1870 рублей.

Поставить на то, что цена нефти будет ниже 26,8 доллара США за баррель на 25 марта 12:00 мск, сейчас также можно с коэффициентом 1.85.

На данный момент за один баррель нефти марки Brent дают 27,3 доллара.

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