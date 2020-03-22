«Манагуа» — «Хувентус»: прогноз и ставка на матч чемпионата Никарагуа 23 марта

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч чемпионата Никарагуа «Манагуа» — «Хувентус».



Ставка: «Манагуа» не проиграет + обе забьют за 2.11.



«Хувентус» не выигрывал у соседа по столице Никарагуа с марта 2018 года, хотя с тех пор команды пересекались девять раз. В то же время ему удалось зацепить четыре ничьи, две из которых на чужом поле. Тем не менее преимущество хозяев не вызывает сомнений. Они стабильно забивают свои 1-2 гола, чего хватает для набора очков.



«Хувентус», как уже было сказано, в последнее время вообще перестал пропускать. Проблема только одна: «Манагуа» — самая результативная команда чемпионата Никарагуа. Любопытно другое — в девяти из десяти предыдущих встреч проходила ставка «обе забьют», что для низового турнира огромная редкость. Букмекеры дают на «обе забьют» 1.77. При желании можно поднять коэффициент, взяв 1Х + обе забьют за 2.11.



Всё же этот вариант проходил в восьми предыдущих встречах из девяти. С точки зрения статистики ставка смотрится шикарно».



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