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«Манагуа» — «Хувентус»: прогноз и ставка на матч чемпионата Никарагуа 23 марта

«Манагуа» — «Хувентус»: прогноз и ставка на матч чемпионата Никарагуа 23 марта
Ставки / Прогнозы 0

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч чемпионата Никарагуа «Манагуа» — «Хувентус».

Ставка: «Манагуа» не проиграет + обе забьют за 2.11.

«Хувентус» не выигрывал у соседа по столице Никарагуа с марта 2018 года, хотя с тех пор команды пересекались девять раз. В то же время ему удалось зацепить четыре ничьи, две из которых на чужом поле. Тем не менее преимущество хозяев не вызывает сомнений. Они стабильно забивают свои 1-2 гола, чего хватает для набора очков.

«Хувентус», как уже было сказано, в последнее время вообще перестал пропускать. Проблема только одна: «Манагуа» — самая результативная команда чемпионата Никарагуа. Любопытно другое — в девяти из десяти предыдущих встреч проходила ставка «обе забьют», что для низового турнира огромная редкость. Букмекеры дают на «обе забьют» 1.77. При желании можно поднять коэффициент, взяв 1Х + обе забьют за 2.11.

Всё же этот вариант проходил в восьми предыдущих встречах из девяти. С точки зрения статистики ставка смотрится шикарно».

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