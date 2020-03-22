Букмекеры назвали вероятный курс биткоина к доллару на 1 июня 2020 года
За минувшую неделю курс биткоина, после падения до $ 3800, вырос почти на 80%. Cейчас он стоит $ 6800, за 24 часа подорожав на 22%. Cуточный объём торгов активом увеличился на 44% и достиг $ 58 млрд.
Букмекеры принимают ставки на курс биткоина на 1 июня 2020 года. Если за 1 биткоин на указанный день будут давать более $ 7,5 тыс., сыграет коэффициент 1.87. В таком случае игрок при успешном исходе пари получит со ставки 1000 рублей 1870 рублей.
Если на 1 июня 2020 года цена биткоина будет находиться ниже отметки $ 7,5 тыс., также сыграет коэффициент 1.87.
Сейчас за один биткоин дают 507 663, 74 рубля.
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Курс рубля к доллару на 22 марта 2020 года: прогнозы и ставки букмекеров
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