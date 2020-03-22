Эксперты спрогнозировали цену «Биг Мака» в России на 15 июля 2020 года

Букмекерские конторы дали прогноз на стоимость популярного гамбургера «Биг Мак» в России 15 июля 2020 года.

Если за товар на указанную дату будут давать больше $ 2,1 (около 168 рублей по сегодняшнему курсу), сыграет коэффициент 1.82. В таком случае со ставки 1000 рублей игрок при успешном исходе пари получит 1820 рублей.

Если стоимость «Биг Мака» 15 июля 2020 года будет находиться ниже отметки 2,1 доллара США, сыграет коэффициент 1.92. Тогда со ставки 1000 рублей клиент букмекерской конторы при выигрыше получит 1920 рублей.

На данный момент один «Биг Мак» в России стоит 111 рублей.

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