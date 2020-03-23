«Ньюкасл Джетс» – «Мельбурн Сити»: ставка Владимира Чаплыгина на матч чемпионата Австралии

Профессиональный гандикаппер Владимир Чаплыгин дал прогноз на матч чемпионат Австралии «Ньюкасл Джетс» – «Мельбурн Сити».



Ставка: гол из вратарской площади — нет за 1.65.



«Нынешняя ситуация в мире спорта заставляет обращать внимание на чемпионаты, до которых раньше не было никакого дела. К сожалению, я не смог найти подробную статистику на австралийскую Лигу А, которая бы позволила анализировать букмекерскую линию на фолы или вброс аутов. Однако есть позиции, на которые можно сделать ставку, используя статистические данные из других чемпионатов, поскольку они работают в любой лиге. Например, количество забитых голов из пределов вратарской площади.



Я считаю, что предложенный букмекерами коэффициент 1,65 на этот исход оказался завышенным. Ни в Англии, ни в Германии, ни в Италии или другой крупной европейской футбольной стране мне не встречался чемпионат, в котором бы попадалась команда, забивающая или пропускающая из пределов вратарской больше 10% мячей. Есть коллективы с 4 процентами, но у подавляющего большинства показатель составляет 5-7%. Данных по Австралии у меня нет, но я не думаю, что в этой стране ситуация с голами из пределов вратарской площади обстоит принципиально иначе.



От матча между «Ньюкасл Джетс» и «Мельбурн Сити» букмекеры ожидают три гола. То есть максимальная вероятность проигрыша ставки составляет 30%. В общем, перед нами классический валуй с перевесом как минимум в 15 процентов над линией. Что ж, иногда приходится играть и такое на всеобщем спортивном безрыбье».



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