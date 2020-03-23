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«Ньюкасл Джетс» – «Мельбурн Сити»: прогноз и ставка на матч чемпионата Австралии

«Ньюкасл Джетс» – «Мельбурн Сити»: прогноз и ставка на матч чемпионата Австралии
Ставки / Прогнозы 0

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч чемпионат Австралии «Ньюкасл Джетс» – «Мельбурн Сити».

Ставка: тотал больше 3.5 мяча за 1.97.

«Коллектив из Ньюкасла в прошлом туре потерпел первое поражение с начала февраля. За это время он успел сыграть шесть матчей и набрать 12 очков. А ведь в соперниках был и претендент на второе место «Перт Глори» (2:1), и два конкурента за выход в плей-офф — «Аделаида Юнайтед» (3:0) с «Вестерн Юнайтед» (0:0).

«Мельбурн Сити» в марте пока не проигрывает. А единственная ничья пришлась на неуступчивый «Вестерн Сидней Уондерерс» (1:1). Хотя в том поединке преимущество полностью было за командой из Мельбурна.

С 2015 года команды успели встретиться 18 раз. 11 побед на счету «Мельбурн Сити», пять — за «Ньюкасл Джетс». И всего лишь дважды команды не могли выявить сильнейшего. Примечательно, что в 16 из 18 игр соперники пробивали верх. В среднем за матч забивается 3,56 гола. При таких раскладах есть смысл рассмотреть ТБ 3 мяча за коэффициент 1.97».

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Статистический прогноз: «Ньюкасл Джетс» — «Мельбурн Сити», матч чемпионата Австралии
Три ставки с коэффициентами, близкими к «двойке» на матч австралийской А-лиги.
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