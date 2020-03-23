Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Турнир по FIFA20. Идет регистрация
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Ставки / Новости /

«Ньюкасл Джетс» — «Мельбурн Сити»: букмекеры оценили шансы в матче чемпионата Австралии

«Ньюкасл Джетс» — «Мельбурн Сити»: букмекеры оценили шансы в матче чемпионата Австралии
Ставки / Прогнозы 0

В матче 26-го тура чемпионата Австралии 23 марта «Ньюкасл Джетс» примет «Мельбурн Сити». Начало игры — в 11:30 мск.

Эксперты в своих прогнозах не могут выделить явного фаворита: поставить на победу хозяев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.90. Успех гостей оценён букмекерами коэффициентом 2.40. Ничья идёт с коэффициентом 3.70.

Букмекеры уверены, что матч австралийской А-лиги «Ньюкасл Джетс» — «Мельбурн Сити» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.61, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.46. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.23. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.18.

Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.

Статистический прогноз: «Ньюкасл Джетс» — «Мельбурн Сити», матч чемпионата Австралии
Три ставки с коэффициентами, близкими к «двойке» на матч австралийской А-лиги.
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020