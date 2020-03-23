«Ньюкасл Джетс» — «Мельбурн Сити»: букмекеры оценили шансы в матче чемпионата Австралии

В матче 26-го тура чемпионата Австралии 23 марта «Ньюкасл Джетс» примет «Мельбурн Сити». Начало игры — в 11:30 мск.

Эксперты в своих прогнозах не могут выделить явного фаворита: поставить на победу хозяев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.90. Успех гостей оценён букмекерами коэффициентом 2.40. Ничья идёт с коэффициентом 3.70.



Букмекеры уверены, что матч австралийской А-лиги «Ньюкасл Джетс» — «Мельбурн Сити» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.61, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.46. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.23. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.18.

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