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Цена на нефть 23 марта 2020 года: прогнозы и ставки букмекеров

Цена на нефть 23 марта 2020 года: прогнозы и ставки букмекеров
Ставки / Прогнозы 0

18 марта цена на нефть резко снизилась и дошла до отметки в 25 долларов США за баррель. На данный момент за один баррель нефти марки Brent дают 27,3 доллара.

Букмекеры спрогнозировали цену нефти марки Brent по данным Bloomberg на полдень 25 марта 2020 года. По их мнению, стоимость нефти немного снизится.

Сделать ставку на то, что на означенную дату за 1 баррель будут давать больше 26,8 доллара, можно сейчас с коэффициентом 1.87. С 1000 рублей в случае успешного исхода пари можно выиграть 1870 рублей.

Поставить на то, что цена нефти будет ниже 26,8 доллара США за баррель на 25 марта 12:00 мск, сейчас также можно с коэффициентом 1.85.

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