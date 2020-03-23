Эксперты оценили шансы закрытия метро в Алма-Ате до 15 апреля 2020 года

Из-за пандемии коронавируса в столице Казахстана Нур-Султане и крупнейшем городе страны Алма-Ате с 19 марта введён режим карантина.



Букмекеры принимают ставки на закрытие метро в Алма-Ате в ближайшее время. Если метро в городе закроют хотя бы на один день до 15 апреля 2020 года, сыграет коэффициент 1.57. Тогда со ставки 1000 рублей игрок при успешном исходе пари получит 1570 рублей.



Если вплоть до 15 апреля метро города Алма-Аты продолжит работу в обычном режиме, сыграет коэффициент 2.30. В таком случае со ставки 1000 рублей клиент БК при выигрыше получит 2300 рублей.



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Аналитики оценили шансы введения карантина на всей территории Казахстана