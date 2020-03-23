Хабиб Нурмагомедов — Тони Фергюсон: когда бой UFC 249, прогнозы и ставки букмекеров

Поединок Хабиба Нурмагомедова с Тони Фергюсоном в рамках бойцовского турнира UFC 249 запланирован на 18 апреля. Ориентировочное начало главного боя турнира UFC 249 — 6:00 мск. Прямая трансляция поединка запланирована на телеканале «Рен ТВ». Место проведения ещё не определено.



По оценке букмекеров, Хабиб — фаворит грядущего поединка. Поставить на победу россиянина можно с коэффициентом 1.34, это примерно 70% вероятности. Сделать ставку на успех Тони Фергюсона можно за 3.28 (30%).



За свою карьеру Хабиб Нурмагомедов провёл 28 боев. Все 28 завершились победой российского бойца.



Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.

Хабиб Нурмагомедов — Тони Фергюсон. Когда бой, кто победит, прогноз на UFC 249 UFC очень хочет провести долгожданный бой, несмотря на коронавирус.