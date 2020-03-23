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Хабиб Нурмагомедов — Тони Фергюсон: когда бой UFC 249, прогнозы и ставки букмекеров

Хабиб Нурмагомедов — Тони Фергюсон: когда бой UFC 249, прогнозы и ставки букмекеров
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Поединок Хабиба Нурмагомедова с Тони Фергюсоном в рамках бойцовского турнира UFC 249 запланирован на 18 апреля. Ориентировочное начало главного боя турнира UFC 249 — 6:00 мск. Прямая трансляция поединка запланирована на телеканале «Рен ТВ». Место проведения ещё не определено.

По оценке букмекеров, Хабиб — фаворит грядущего поединка. Поставить на победу россиянина можно с коэффициентом 1.34, это примерно 70% вероятности. Сделать ставку на успех Тони Фергюсона можно за 3.28 (30%).

За свою карьеру Хабиб Нурмагомедов провёл 28 боев. Все 28 завершились победой российского бойца.

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Хабиб Нурмагомедов — Тони Фергюсон. Когда бой, кто победит, прогноз на UFC 249
UFC очень хочет провести долгожданный бой, несмотря на коронавирус.
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