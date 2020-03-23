Аналитики не ждут сериала о коронавирусе в ближайшее время

Пандемия коронавируса охватила мир. Заразилось уже более 200 тыс. человек, множество стран закрыли свои границы и ввели жёсткий карантин. Онлайн-кинотеатры делают свои подписки бесплатными, чтобы хоть как-то развлечь людей на самоизоляции, которая занимает минимум 14 дней.



Букмекеры принимают ставки на то, что Netflix снимет сериал о коронавирусе. Сделать ставку на то, что сервис анонсирует сериал до конца 2020 года, можно с коэффициентом 3.55. Тогда со ставки в 1000 рублей при успешном исходе пари игрок получит 3550 рублей.

Если анонс сериал не состоится до 31 декабря 2020 года, сыграет коэффициент 1.25. В этом случае ставка в 1000 рублей принесёт игроку 1250 рублей.

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