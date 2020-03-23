Курс доллара США сегодня. Прогноз: ставить на укрепление рубля неразумно

Аналитики инвестиционной компании FxPro дали прогноз на курс рубля к доллару США на ближайшую неделю.
«К сожалению, за выходные не появилось хороших новостей и надёжных признаков улучшения ситуации с коронавирусом. Правительствам разных стран придётся принимать ещё более жёсткие меры карантина, экономистам — ухудшать прогнозы, а участникам рынка продавать всё без разбора.
Для рубля это означает дальнейшую нервозность. Если даже предположить, что наиболее резкие движения валюты позади, вряд ли разумно делать ставку на укрепление рубля — бросаться покупать его после провала в предыдущие недели. Россиянам, похоже, придётся привыкать к доллару по 80 на ближайшие недели, а евро — вблизи 90», — цитирует аналитиков «Свободная пресса».
На данный момент за 1 доллар США дают 79,98 руб. Букмекеры считают, что к полудню 24 марта доллар будет торговаться на отметке 80,9 руб.
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