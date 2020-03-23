Расписание матчей на 23 марта: на что ставить в понедельник, календарь игр

Представляем вашему вниманию список спортивных событий на понедельник, 23 марта.

В австралийской А-лиге будут сыгран всего один матч, зато в довольно удобное для российских любителей футбола время. В 11:30 мск стартует игра «Ньюкасл Джетс» — «Мельбурн Сити». Изначально на 13:30 мск планировался старт поединка «Перт Глори» — «Вестерн Юнайтед», но в итоге он оказался перенесён.



Турнир претендентов по шахматам проходит в Екатеринбурге, матчи стартуют не ранее 14:00 мск. Александр Грищук сыграет с Фабианом Каруаной, Ян Непомнящий — с Дин Лижэнь, Кирилл Алексеенко — с Анишем Гири, а Ван Хао — с Максимом Вашье-Лагравом.



Любители баскетбола могут поставить на матчи Невской лиги и МЛБЛ. Также будет сыграно три матча в чемпионате Таджикистана: один из них начнётся в 8:00 мск, второй — 8:45 мск, а третий — в 11:30 мск. Заключительный вариант — российская Лига Про по баскетболу 3х3, в ней пройдёт четыре встречи.

Надоело проигрывать? Научись выигрывать на ставках бесплатно в Академии «Чемпионата»: теория и практика со звёздами спорта и бонусы букмекеров!