Курс доллара взлетел на 2 рубля и превысил 81 рубль, сбылся прогноз букмекеров

23 марта на Московской бирже в 10:07 за один доллар США давали 81,255 рублей. В пятницу курс доллара на момент закрытия торгов составлял 79,0375 рублей. Таким образом, американская валюта выросла на 2,2175 пункта. Букмекеры предсказали такое развитие событий.

Сделать ставку на то, что курс доллара США 24 марта в 12:00 превысит 80,9 рубля, можно за коэффициент 1.90. Со ставки в 1000 рублей можно выиграть 1900 рублей.

Если на полдень 24 марта 2020 года курс доллара будет ниже 80,9 рубля, зайдёт коэффициент 1.85. При ставке в 1000 рублей игрок может получить 1850 рублей.

Букмекеры назвали вероятный курс рубля к доллару США на 24 марта 2020 года

В марте рубль резко снизился после обвала цены на нефть. В конце февраля доллар США преодолел 65 рублей, а в марте торговался выше 80 рублей.

23 марта официальный курс доллара от ЦБ РФ составляет 78,0443 рубля.

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