Букмекеры: Pornhub не откроет доступ россиянам к премиум-подписке

Крупнейший в мире порносайт Pornhub предоставил бесплатную премиум-подписку жителям Италии, Испании и Франции после того, как власти ввели жёсткие ограничения на перемещения из-за пандемии коронавируса. Кроме того Pornhub направит на борьбу с COVID-19 часть месячной выручки своей дочерней компании Modelhub.



Букмекеры принимают ставки на то, откроет ли Pornhub бесплатный доступ россиянам до 1 мая 2020 года. По оценке аналитиков, шансы на это невелики. Поставить на то, что акции не случится, можно с коэффициентом 1.25. Это примерно 74% вероятности. Сделать ставку на то, что порносайт всё же предоставит жителям России бесплатный доступ, можно за 3.75 (26%).



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