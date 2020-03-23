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Коронавирус. Прогноз врача: пандемия завершится в июне или в сентябре

Коронавирус. Прогноз врача: пандемия завершится в июне или в сентябре
Ставки / Прогнозы 0

Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко дал прогноз на развитие пандемии коронавируса в мире.

«Есть две модели – китайская и итальянская. В первом случае пандемия закончится в мае-июне, так как в это время сезон респираторных заболеваний проходит. Если же ситуация будет развиваться как в Италии, то, по оптимистичным оценкам, пандемия завершится в сентябре», — сказал Проценко.

Букмекеры пока не сомневаются, что Московский метрополитен продолжит работу без пауз. Неделю назад поставить на остановку работы метро хотя бы на сутки вплоть до 1 мая 2020 года предлагалось с коэффициентом 8.00 (около 10% вероятности).

Ставки на то, что до указанной даты метро Москвы продолжит работу в обычном режиме, принимались с коэффициентом 1.05 (95%).

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