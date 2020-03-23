Цена нефти. Прогноз: в ближайшее время произойдёт падение до $ 20

Аналитики Goldman Sachs снизили прогноз цен на нефть марки Brent на второй квартал 2020 года до $ 20 за баррель. Это на треть ниже, чем в первоначальном прогнозе.
«В этом году мировой спрос упадёт на рекордные 1,1 млн баррелей в день, поскольку эпидемия коронавируса сдерживает экономический рост.
Такое падение нефтяных котировок будет соответствовать предыдущим крупным медвежьим рынкам в 1999, 2009 и 2016 годах, говорится в сообщении. Банк сохранил свой прогноз цены Brent на третий и четвёртый кварталы без изменений на уровне $ 30 за баррель и $ 40 за баррель соответственно», — говорится в заявлении банка.
18 марта цена на нефть резко снизилась и дошла до отметки $ 25 за баррель. Букмекеры спрогнозировали цену нефти марки Brent по данным Bloomberg на полдень 25 марта 2020 года.
Сделать ставку на то, что в обозначенную дату за 1 баррель будут давать больше $ 26,8, можно сейчас с коэффициентом 1.87. С 1000 рублей в случае успешного исхода пари можно выиграть 1870 рублей.
Поставить на то, что цена нефти будет ниже $ 26,8 за баррель на 25 марта 12:00 мск, сейчас также можно с коэффициентом 1.85.
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