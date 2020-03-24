Победа ‎«Тамбова» над ‎«Крыльями Советов» в РПЛ принесла клиенту БК более 3 млн рублей

16 марта в последнем матче РПЛ перед уходом на карантин ‎«Тамбов» в Нижнем Новгороде принимал ‎«Крылья Советов». Клиент БК ФОНБЕТ поставил 1,2 млн рублей на победу хозяев поля в этой встрече. Вероятность такого исхода эксперты оценивали коэффициентом 2.60.



В итоге ставка оказалась успешной. На 33-й минуте счёт открыл нападающий хозяев поля Георгий Мелкадзе. Во втором игровом отрезке «Тамбову» удалось развить успех. Голы Владимира Обухова и Антона Килина довели счёт до крупного — встреча завершилась со счётом 3:0. На выплату клиент букмекерской компании получил 3 120 000 рублей.



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