Коронавирус. Прогноз учёного: ситуация станет хуже перед спадом эпидемии

Научный сотрудник Лондонской школы гигиены и тропической медицины Штефан Флаше дал прогноз на развитие пандемии коронавируса.



«Пока у нас нет данных, которые бы указывали на то, что вирус летом исчезнет. Мы все должны быть обеспокоены. Это сложное время. И прежде чем ситуация улучшится, будет становиться только хуже. В данный момент мы мало что можем предпринять. Мы должны оставаться благоразумными и получать информацию из надёжных источников», — сказал Флаше.



По оценке аналитиков, коронавирус не пойдёт на спад в ближайшее время. Поставить на то, что пандемия закончится до 1 июля 2020 года, можно за 4.00. Это примерно 24% вероятности. Сделать ставку, что до 1 июля ВОЗ не объявит о завершении пандемии, предлагается за 1.25 (76%).



Букмекеры более оптимистичны в прогнозе на то, что эпидемия завершится до начала 2021 года. Поставить на это можно за 1.55 (60%). Сделать ставку на то, что этого не случится, можно с коэффициентом 2.30 (40%).



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